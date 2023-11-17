Семак: Если хотим взять иностранца за 5-7 млн, то россиянин такого же уровня будет стоить для «Зенита» 20 млн

Главный тренер «Зенита»поделился мнением о российских вратарях.

«Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: "Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами".

Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для "Зенита" 20 миллионов.

В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что "Краснодар" его не продаст.

Антон Шунин — возрастной вратарь, всю карьеру провел в "Динамо". Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить.

Поэтому мы и даем возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно. Здесь, на мой взгляд, другого пути нет.

Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером Зенита», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице после 15 туров, отставая от «Краснодара» на два очка.