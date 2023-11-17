Семак об успеха «Зенита» за последние 5 лет: Это тяжелый труд, без него не бывает побед

Главный тренерназвал причины успешных результатов команды за последние 5 лет.

«Это, безусловно, тяжёлый труд. Без него не бывает побед. Это показатель работы футболистов — именно они обеспечивают результат на поле. Нужно делать правильные шаги, чтобы оставлять команду на лидирующих позициях.

Говоря о молодом поколении — там очень много талантливых ребят. Но чтобы данные были соединены с огромным трудолюбием, такое, к сожалению, случается нечасто. Многие, кто не обладает большим талантом, добиваются больших результатов.

Как пример — тот же Миша Кержаков, Дима Чистяков, люди, прошедшие большой путь. Их нельзя назвать суперодарёнными футболистами, однако за счет трудолюбия реально сделать очень многое», — приводит слова Семака СЭ.

Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом России уже 5 лет подряд. Последний раз «сине-бело-голубые» остались без золотых медалей РПЛ в сезоне 2017/2018.

После 15-и туров в нынешнем сезоне «Зенит» занимает 2-е место в таблице, отставая от «Краснодара» на 2 балла. В следующем матче в рамках РПЛ подопечные Семака сыграют 25-го ноября с «Сочи».