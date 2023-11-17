Семак: В ближайшем будущем увидим много изменений в спорте

Главный тренер «Зенита»считает, что в ближайшем будущем в мировом спорте произойдут глобальные изменения.

«Думаю, что в ближайшем будущем увидим много изменений в спорте — и не только. Вот в субботу будем играть в Азербайджане (с "Нефтчи" — прим.), до этого в Иране, Турции, Казахстане побывали.

Может быть, бразильские клубы приедут. Рад, что у нас есть возможность организации турниров и товарищеских матчей», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Нефтчи» — «Зенит»

«Зенит» сыграет с «Нефтчи» в рамках товарищеского матча, который состоится 18 ноября в Баку.