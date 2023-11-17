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    Личка: Надо играть смело, но не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о стиле игры своей команды в нынешнем сезоне.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы.

    Подчеркну ещё раз: крайне важна реализация. В матче с "Оренбургом" мы должны были вести в счёте 3:0 после первого тайма, но в итоге не забили ни одного мяча. Возможно, где-то не хватает доли везения.

    Могу сказать одно: необходимо работать и стараться — иного пути не существует. Будем разговаривать с ребятами, улучшать определённые компоненты игры и все вместе становиться лучше», — приводит слова Лички RT.

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