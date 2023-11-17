Личка поделился мнением о стиле игры «Краснодара» в нынешнем сезоне

Главный тренервысказался об игрев нынешнем сезоне, заявив, что команда проповедует атакующий стиль.

«Вы знаете, на мой взгляд, южане остались атакующей командой. Просто в их рядах есть исполнители, за счёт которых можно изменить тактическую модель. Прекрасный тому пример — полузащитник "быков" Александр Черников.

Я полагаю, он — одна из ключевых фигур в команде Владимира Ивича. У серба в распоряжении есть и другие высококлассные мастера — Эдуард Сперцян и Никита Кривцов. Но именно хавбек принимает наибольшее участие в отборе мяча и развитии атак чёрно-зелёных.

В нашей команде этим навыком хорошо владеют Диего Лаксальт, Луис Чавес и Даниил Фомин», — приводит слова Лички RT.

После 15-и туров РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 32 очками в активе. «Динамо» располагается на 3-й позиции с 25-ю баллами.

«Динамо» сыграет с 2DROTS 18-го ноября в рамках товарищеского противостояния. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.