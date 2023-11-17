Ковачич о Гвардиоле: Мне понравилось работать с ним с первого же дня

Полузащитниквысказался о работе с главным тренером «горожан»

«Это (работа с Гвардиолой) удивительно и тяжело, но я узнаю много нового. Мне бы хотелось, чтобы это случилось раньше.

С другой стороны, учиться новому никогда не поздно, поэтому я только рад, что могу узнать что-то от Гвардиолы. Мне понравилось работать с ним с первого же дня», — приводит слова Ковачича издание Mirror.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 9 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

После 12-и туров АПЛ «горожане» занимают 1-е место в таблице с 28-ю очками в активе.