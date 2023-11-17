Карраскаль о дружбе с Мединой: То, что мы теперь играем в разных клубах — не проблема

Полузащитникрассказал о дружбе с игроком

«Он мой друг, мы общаемся. То, что мы теперь играем в разных клубах — не проблема. Дружба выше этого.

Даже на поле мы остаёмся друзьями, никакой вражды», — сказал Карраскаль Чемпионату.

«Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе после 15-и туров. Карраскаль провел 8 матчей в Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

«Спартак» располагается на 6-й позиции (24 балла). Медина принял участие в 12-и матчах за «красно-белых» и забил 2 гола.