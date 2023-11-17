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    Карраскаль: Я не играл в ЦСКА из-за некоторых людей

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    Полузащитник Хорхе Карраскаль рассказал, почему перешел из ЦСКА в «Динамо».

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию.

    Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом Мединой. Поэтому мы и приняли решение уйти.

    Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей — Мойзес, Чалов, Дивеев. Я поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором — никаких проблем!

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    • Они понимали, что я недоволен своим положением в команде, и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение», — приводит слова колумбийца «Чемпионат».

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    В текущем сезоне Карраскаль провел в чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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