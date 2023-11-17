Беллингем стал обладателем награды Golden Boy

Полузащитники сборной Англиипризнан лучшим молодым игроком Европы в 2023 году в возрасте до 21 года.

«Золотой Джуд. Абсолютным лучшим в премии Golden Boy 2023 года, очевидно, стал Джуд Беллингем. Когда международное жюри, состоящее из 50 авторитетных журналистов самых престижных европейских газет, присуждает 20-летнему футболисту 485 баллов из максимальных 500, стоит просто снять шляпу. Полное превосходство. Ровно 97% голосов. Идентичный процент получил Мбаппе, когда получил Golden Boy — 2017 (291 голос из 300, но на тот момент в жюри было 30 членов, а не 50).

Поздравляем бывшую звёздочку дортмундской "Боруссии" — немецкого клуба, которому президент "сливочных" Флорентино Перес заплатил летом € 103 млн (плюс ещё € 35 млн в виде бонусов), чтобы пригласить игрока на Бернабеу», — гласит заявление Tuttosport.

21-я церемония вручения премии Golden Boy пройдет 4 декабря в Турине.