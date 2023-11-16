Первый тренер Соболева: Александр вернется из сборной и забьет за «Спартак»

, первый тренер форварда «Спартака», высказался о дисциплинарных проблемах своего экс-подопечного.

«Проблема с дисциплиной у Соболева? Неприход на завтрак считается грубым нарушением, но это мелочь. Правильно сказал Черчесов: "Оштрафуйте и пускай играет". Пьянка, пропуски занятий — это грубое нарушение. У Соболева нет нарушений спортивной дисциплины. Есть жёлтые карточки, особенно за разговоры. Вот за это нужно наказывать. А игровые фолы есть у всех. Думаю, что всё будет нормально.

Я уверен, что Соболев будет играть в "Спартаке". Сейчас и за сборную сыграет. Приедет в клуб, где ещё пару игр некому будет забивать, а Александр выйдет и забьёт», — сказал Горбунов «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Соболев в 14 играх за «Спартак» забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Соглашение форварда с красно-белыми истекает летом 2026 года.