ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»?
  • 14:37
    • «Ман Сити» хочет вернуть Сане
  • 14:05
    • Стало известно, в каком случае «Ювентус» может приобрести Сперцяна
  • 12:37
    • «ПСЖ» не будет предлагать Мбаппе новый контракт
  • 12:00
    • Кассьерра пропустит матч «Зенита» против «Нефтчи»
    Все новости спорта

    Первый тренер Соболева: Александр вернется из сборной и забьет за «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Сборная России
    Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался о дисциплинарных проблемах своего экс-подопечного.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Проблема с дисциплиной у Соболева? Неприход на завтрак считается грубым нарушением, но это мелочь. Правильно сказал Черчесов: "Оштрафуйте и пускай играет". Пьянка, пропуски занятий — это грубое нарушение. У Соболева нет нарушений спортивной дисциплины. Есть жёлтые карточки, особенно за разговоры. Вот за это нужно наказывать. А игровые фолы есть у всех. Думаю, что всё будет нормально.

    Я уверен, что Соболев будет играть в "Спартаке". Сейчас и за сборную сыграет. Приедет в клуб, где ещё пару игр некому будет забивать, а Александр выйдет и забьёт», — сказал Горбунов «Чемпионату».

    В нынешнем сезоне Соболев в 14 играх за «Спартак» забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.

    Соглашение форварда с красно-белыми истекает летом 2026 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли Испания лидером группы?
  • Кипр — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Обойдет ли Шотландия Испанию?
  • Грузия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Норвежцы не будут устраивать разгром в товарищеской встрече
  • Норвегия — Фареры. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Грузия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Норвегия — Фареры
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры