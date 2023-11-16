Семак: На сегодняшний день Алип выглядит предпочтительнее Ренана

Роберт Ренан Фото: globallookpress.com
«Мы рассчитываем на всех игроков. Смотрим на всех на тренировках, матчах и делаем выводы.
На сегодняшний день Алип выглядит предпочтительнее Ренана. Роберт — серьезный актив клуба, ему нужно время для адаптации.
Если будут предложения, которые устроят игрока и клуб, будем их рассматривать. Каждый игрок должен хотеть играть в этой команде», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Ренан провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.