Семак: На сегодняшний день Алип выглядит предпочтительнее Ренана

Главный тренер «Зенита»рассказал, почему бразильский защитникперестал попадать в основной состав.

«Мы рассчитываем на всех игроков. Смотрим на всех на тренировках, матчах и делаем выводы.

На сегодняшний день Алип выглядит предпочтительнее Ренана. Роберт — серьезный актив клуба, ему нужно время для адаптации.

Если будут предложения, которые устроят игрока и клуб, будем их рассматривать. Каждый игрок должен хотеть играть в этой команде», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Ренан провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.