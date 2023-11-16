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    Семак: На сегодняшний день Алип выглядит предпочтительнее Ренана

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему бразильский защитник Роберт Ренан перестал попадать в основной состав.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    «Мы рассчитываем на всех игроков. Смотрим на всех на тренировках, матчах и делаем выводы.

    На сегодняшний день Алип выглядит предпочтительнее Ренана. Роберт — серьезный актив клуба, ему нужно время для адаптации.

    Если будут предложения, которые устроят игрока и клуб, будем их рассматривать. Каждый игрок должен хотеть играть в этой команде», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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    • Ренан провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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