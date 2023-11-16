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    «Ман Сити» хочет вернуть Сане

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    «Манчестер Сити» рассматривает возможность повторного подписания атакующего полузащитника «Баварии» Лероя Сане.

    Лерой Сане
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    Лерой Сане

    Сане уже выступал за «Ман Сити» с 2016 по 2020 год, после чего перешел в «Баварию» за 49 миллионов евро.

    По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, в переходе 27-летнего вингера также заинтересован «Ливерпуль».

    Transfermarkt оценивает стоимость Сане в 75 миллионов евро.

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    • Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 11 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

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