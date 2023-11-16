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    Личка и Кузнецов сыграют за свои команды в товарищеском матче «Динамо» и 2DROTS

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    Главные тренеры московского «Динамо» Марцел Личка и 2DROTS Дмитрий Кузнецов выйдут на футбольное поле вместе со своими игроками в товарищеской встрече, которая пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Такое решение оба наставника приняли на совместной пресс-конференции. Личка заявил, что сыграет в атаке около пяти минут и постарается не сильно мешать своей команде. Кузнецов не стал рассказывать, на какой позиции планирует выйти.

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    • Марцел Личка в качестве игрока выступал за молодежную сборную Чехии и несколько клубов своей страны.

    Дмитрий Кузнецов играл за сборную СССР, России, чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА, был в «Эспаньоле», «Алавесе», «Осасуне», «Рубине».

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