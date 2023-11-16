Личка и Кузнецов сыграют за свои команды в товарищеском матче «Динамо» и 2DROTS

Главные тренеры московского «Динамо»и 2DROTSвыйдут на футбольное поле вместе со своими игроками в товарищеской встрече, которая пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене».

Такое решение оба наставника приняли на совместной пресс-конференции. Личка заявил, что сыграет в атаке около пяти минут и постарается не сильно мешать своей команде. Кузнецов не стал рассказывать, на какой позиции планирует выйти.

Марцел Личка в качестве игрока выступал за молодежную сборную Чехии и несколько клубов своей страны.

Дмитрий Кузнецов играл за сборную СССР, России, чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА, был в «Эспаньоле», «Алавесе», «Осасуне», «Рубине».