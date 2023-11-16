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    Карпин: Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча с Кубой.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Не буду обманывать ни вас, ни футболистов. Сказать, что это команда из топ-5? Нет. Понятно, что все умеют играть, как мы увидели на примере Кении. Все физически готовы, умеют обороняться.

    Насколько интересно играть против экзотических сборных? Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании. С тем же Камеруном играть интереснее, нежели с Кубой или Кенией. Это если говорить правду.

    Выбирать не приходится, играем с теми, с кем сейчас возможно», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

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