Агент Холанна высказался о том, счастлив ли Эрлинг в «Сити»

, агент форварда «Манчестер Сити», высказался о том, всё ли его клиента устраивает в английском клубе.

«Счастлив ли Эрлинг в Манчестере? Вам следует спросить об этом лично его… Я не говорю обратного, не говорю, что он не счастлив в "Сити". Я знаю ответ на этот вопрос, но не могу говорить за других и раскрывать определённую информацию.

Лично для меня всё предельно очевидно: отличные спортивные результаты приходят, когда ты счастлив. Хорошее самочувствие, энергия — всё это сразу приходит к тебе», — приводит слова Пименты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Relevo.

В нынешнем сезоне Холанд в 18 встречах забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

До этого СМИ писали, что норвежец может продолжить карьеру в мадридском «Реале».