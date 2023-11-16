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    Агент Холанна высказался о том, счастлив ли Эрлинг в «Сити»

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    Рафаэла Пимента, агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, высказался о том, всё ли его клиента устраивает в английском клубе.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Счастлив ли Эрлинг в Манчестере? Вам следует спросить об этом лично его… Я не говорю обратного, не говорю, что он не счастлив в "Сити". Я знаю ответ на этот вопрос, но не могу говорить за других и раскрывать определённую информацию.

    Лично для меня всё предельно очевидно: отличные спортивные результаты приходят, когда ты счастлив. Хорошее самочувствие, энергия — всё это сразу приходит к тебе», — приводит слова Пименты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Relevo.

    В нынешнем сезоне Холанд в 18 встречах забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

    До этого СМИ писали, что норвежец может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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