Анчелотти: «Реал» — самый большой клуб в мире с самой большой историей

Главный тренер «Реала»рассказал, что думает о мадридском клубе.

«Футбол менялся, меняется и будет меняться — интенсивность, правила, тренировки и методика. Это другой вид спорта по сравнению с тем, что было в 90-е годы. Игроки более профессиональны, чем раньше. После 30 лет в футболе я хорошо адаптируюсь к новой реальности.

Те из нас, кто работает в этом клубе, как будто живут в одной большой семье. Это проявляется в большой привязанности фанатов.

Работа в семейной среде помогает добиваться результата и раскрыть свои лучшие качества. Это самый большой клуб в мире с самой большой историей. Но я подчёркиваю, что у нас в клубе семейная атмосфера», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 13 туров этого розыгрыша Примеры «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице.