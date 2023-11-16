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    Анчелотти: «Реал» — самый большой клуб в мире с самой большой историей

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о мадридском клубе.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Футбол менялся, меняется и будет меняться — интенсивность, правила, тренировки и методика. Это другой вид спорта по сравнению с тем, что было в 90-е годы. Игроки более профессиональны, чем раньше. После 30 лет в футболе я хорошо адаптируюсь к новой реальности.

    Те из нас, кто работает в этом клубе, как будто живут в одной большой семье. Это проявляется в большой привязанности фанатов.

    Работа в семейной среде помогает добиваться результата и раскрыть свои лучшие качества. Это самый большой клуб в мире с самой большой историей. Но я подчёркиваю, что у нас в клубе семейная атмосфера», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 13 туров этого розыгрыша Примеры «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

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