Яновский: За последние 2 сезона уровень РПЛ упал, мало матчей с высоким темпом

Бывший полузащитники сборной Россииоценил уровень российской Премьер-лиги, сравнив ее с испанской Примерой.

«Хочется смотреть футбол и получать удовольствие. Что непросто, когда дело касается российского чемпионата. За последние два сезона уровень упал. Мало матчей, в которых высокий темп. Особенно это бросается в глаза на фоне примеры.

Сборная России тоже не радует — ни футболом, ни результатами. Понятно, ребятам не хватает мотивации — встречи-то товарищеские, да и соперники не бог весть какие. Плюс нет сыгранности. Состав все время меняется, потому что Валерий Карпин проверяет новых футболистов.

Удручают и такие поля, как в Сочи, Воронеже. Ладно в 90-е мы на "огороды" выходили. Тогда в России и стадионов нормальных не было. Теперь есть. А проблема с газонами никуда не исчезла.

Зато в РПЛ наконец-то появилась интрига. Будет здорово, если "Краснодар" прервет гегемонию "Зенита" и станет чемпионом. Уж кто-кто, а Сергей Галицкий титул точно заслужил. Эта победа придаст новый импульс не только его клубу, но и всему российскому футболу», — сказал Яновский СЭ.

После 15-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» (30), а 3-ку лидеров замыкает московское «Динамо» (25).