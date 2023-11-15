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    Яновский: За последние 2 сезона уровень РПЛ упал, мало матчей с высоким темпом

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    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Яновский оценил уровень российской Премьер-лиги, сравнив ее с испанской Примерой.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «Хочется смотреть футбол и получать удовольствие. Что непросто, когда дело касается российского чемпионата. За последние два сезона уровень упал. Мало матчей, в которых высокий темп. Особенно это бросается в глаза на фоне примеры.

    Сборная России тоже не радует — ни футболом, ни результатами. Понятно, ребятам не хватает мотивации — встречи-то товарищеские, да и соперники не бог весть какие. Плюс нет сыгранности. Состав все время меняется, потому что Валерий Карпин проверяет новых футболистов.

    Удручают и такие поля, как в Сочи, Воронеже. Ладно в 90-е мы на "огороды" выходили. Тогда в России и стадионов нормальных не было. Теперь есть. А проблема с газонами никуда не исчезла.

    Зато в РПЛ наконец-то появилась интрига. Будет здорово, если "Краснодар" прервет гегемонию "Зенита" и станет чемпионом. Уж кто-кто, а Сергей Галицкий титул точно заслужил. Эта победа придаст новый импульс не только его клубу, но и всему российскому футболу», — сказал Яновский СЭ.

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    • После 15-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» (30), а 3-ку лидеров замыкает московское «Динамо» (25).

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