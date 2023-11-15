Сычев поддержал идею провести товарищеский матч Россия — Куба в Волгограде

Бывший футболист «Локомотива»похвалил РФС за выбор места для проведения товарищеского матча между сборнымии Кубы.

Матч Россия — Куба состоится 20 ноября в Волгограде.

«Когда сборная России приезжает в такие города, как Волгоград, Екатеринбург, Краснодар, это дает огромный толчок, возрастает интерес к футболу. Весь город живет тем, что может увидеть своих кумиров вживую.

Это очень важно и сильно популяризирует футбол для молодого поколения», — приводит слова Сычева «Матч ТВ».

Напомним, Куба согласилась сыграть против России после того, как не договорилась с Гватемалой и Сальвадором.