Президент «МС»: Прошлый сезон стал для нас самым успешным с точки зрения футбола и коммерции

Президентрассказал о рекордных доходах клуба в последние годы.

«Прошлый сезон стал для "Манчестер Сити" самым успешным с точки зрения футбола и коммерции за всю легендарную историю клуба. Наш подход всегда уважал и постоянно развивал почти 130-летнюю историю клуба.

В его основе лежат три ключевых элемента: создание команды, вызывающей восторг, развлекающей и побеждающей; укрепление коммерческих и финансовых позиций клуба; повышение способности служить растущим сообществам. Мы считаем каждый из этих элементов одинаково важным и полностью зависимым друг от друга.

За первыми командными трофеями и финансовыми успехами стоят менее очевидные, но не менее важные результаты.

Для наших владельцев, совета директоров и руководства эти результаты и связанные с ними показатели свидетельствуют о том, что клуб еще никогда не был так силен и не имел такого потенциала для дальнейшего развития и успеха», — цитирует президента официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что в прошлом сезоне «горожане» оформили требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.