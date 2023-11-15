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    Президент «МС»: Прошлый сезон стал для нас самым успешным с точки зрения футбола и коммерции

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    Президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак рассказал о рекордных доходах клуба в последние годы.

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    «Прошлый сезон стал для "Манчестер Сити" самым успешным с точки зрения футбола и коммерции за всю легендарную историю клуба. Наш подход всегда уважал и постоянно развивал почти 130-летнюю историю клуба.

    В его основе лежат три ключевых элемента: создание команды, вызывающей восторг, развлекающей и побеждающей; укрепление коммерческих и финансовых позиций клуба; повышение способности служить растущим сообществам. Мы считаем каждый из этих элементов одинаково важным и полностью зависимым друг от друга.

    За первыми командными трофеями и финансовыми успехами стоят менее очевидные, но не менее важные результаты.

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    • Для наших владельцев, совета директоров и руководства эти результаты и связанные с ними показатели свидетельствуют о том, что клуб еще никогда не был так силен и не имел такого потенциала для дальнейшего развития и успеха», — цитирует президента официальный сайт «Манчестер Сити».

    Напомним, что в прошлом сезоне «горожане» оформили требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

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