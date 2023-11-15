Мостовой: Летом было предложение из Франции, но клуб не смог выкупить меня

Полузащитник «Зенита»признался, что летом мог покинуть санкт-петербургский клуб.

«Всегда хочется в Европу, особенно, когда смотришь на ребят. Это мотивирует.

Летом было предложение из Франции. Рассматривал этот вариант, но у клуба не было возможности меня выкупить.

Когда переподписывал контракт с "Зенитом", то обсуждали возможный отъезд в Европу, сумму отступных. Клуб знает о моем желании. Но все зависит только от меня», — приводит слова Мостового Sport24.

Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

Напомним, минувшим летом бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра».