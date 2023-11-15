ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
  • 13:38
    • УЕФА представил официальный мяч Евро-2024
    Все новости спорта

    Мостовой: Летом было предложение из Франции, но клуб не смог выкупить меня

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Лига 1 Футбол Франции
    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что летом мог покинуть санкт-петербургский клуб.

    Андрей Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мостовой

    «Всегда хочется в Европу, особенно, когда смотришь на ребят. Это мотивирует.

    Летом было предложение из Франции. Рассматривал этот вариант, но у клуба не было возможности меня выкупить.

  • Аршавин: Вообще не понял перехода Кузяева в «Гавр», «Зенит» в разы круче
  • Читайте по теме

    • Когда переподписывал контракт с "Зенитом", то обсуждали возможный отъезд в Европу, сумму отступных. Клуб знает о моем желании. Но все зависит только от меня», — приводит слова Мостового Sport24.

    Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

    Напомним, минувшим летом бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Молодые россияне начнут без увертюр
  • Белоруссия U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Рублев лишит Алькараса шансов на выход в полуфинал Итогового турнира?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Оформит ли Швейцария выход на Евро-2024?
  • Израиль — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словакия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Грузия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Болгария — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры