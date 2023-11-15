Лукин: ЦСКА догонит и обгонит лидеров РПЛ

Защитник ЦСКАсчитает, что «армейцы» способны выиграть чемпионат России в этом сезоне.

«Сейчас многие команды примерно равны по классу и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется, как финал. Разрыв между конкурентами одно-два очка, и важно выигрывать постоянно.

Нынешний чемпионат очень интересный. На главное место выходит то, чтобы у команды был характер. У ЦСКА он есть.

Мы будем делать все возможное, чтобы подняться как можно выше. Для нас нет других мест, кроме первого. Считаю, что мы можем и первую строчку занять, и выиграть Кубок России.

Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды.

Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА», — приводит слова Лукина «Евро-Футбол.ру».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.