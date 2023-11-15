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    Лукин: ЦСКА догонит и обгонит лидеров РПЛ

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    Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает, что «армейцы» способны выиграть чемпионат России в этом сезоне.

    Матвей Лукин
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    Матвей Лукин

    «Сейчас многие команды примерно равны по классу и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется, как финал. Разрыв между конкурентами одно-два очка, и важно выигрывать постоянно.

    Нынешний чемпионат очень интересный. На главное место выходит то, чтобы у команды был характер. У ЦСКА он есть.

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    • Мы будем делать все возможное, чтобы подняться как можно выше. Для нас нет других мест, кроме первого. Считаю, что мы можем и первую строчку занять, и выиграть Кубок России.

    Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды.

    Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА», — приводит слова Лукина «Евро-Футбол.ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

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