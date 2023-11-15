Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Арнольд покинул свой пост

сообщили о том, чтопокинул пост исполнительного директора клуба.

Арнольд покинул свой пост по собственной инициативе после 16-и лет работы в клубе. Его пост временно займет главный юристконсульт «Манчестер Юнайтед» Патрик Стюарт.

«Для меня было невероятной честью служить этому великому футбольному клубу на протяжении последних 16 лет. Несмотря на взлёты и падения, неизменной оставалась преданность наших сотрудников и болельщиков.

Я хотел бы поблагодарить всех их за преданность и самоотдачу и пожелать всем, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем», — сказал Ричард Арнольд.

После 12-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 21-м баллом в активе.