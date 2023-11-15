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    Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Арнольд покинул свой пост

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    В «Манчестер Юнайтед» сообщили о том, что Ричард Арнольд покинул пост исполнительного директора клуба.

    Ричард Арнольд
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    Ричард Арнольд

    Арнольд покинул свой пост по собственной инициативе после 16-и лет работы в клубе. Его пост временно займет главный юристконсульт «Манчестер Юнайтед» Патрик Стюарт.

    «Для меня было невероятной честью служить этому великому футбольному клубу на протяжении последних 16 лет. Несмотря на взлёты и падения, неизменной оставалась преданность наших сотрудников и болельщиков.

    Я хотел бы поблагодарить всех их за преданность и самоотдачу и пожелать всем, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем», — сказал Ричард Арнольд.

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