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    Зинченко: Сегодня лучшая команда в мире — это «Манчестер Сити»

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    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что сейчас его вдохновляет игра «Манчестер Сити».

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Если брать футбол, то меня "Арсенал" вдохновлял с того времени, когда там играл Анри, молодой Фабрегас. Я болел за эту команду длительный промежуток времени.

    Кто вдохновляет меня сейчас? Могу сказать, что сегодня лучшая команда в мире — это "Манчестер Сити". Они доказывают это по сей день, глядя на эту команду, ты понимаешь, что тебе еще есть, над чем работать», — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

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    • В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей за «Арсенал» в АПЛ, забил один гол и заработал одну желтую карточку.

    После 12-и туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Арсенал» — на 3-й позиции (27 баллов).

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