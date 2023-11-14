Зинченко: Сегодня лучшая команда в мире — это «Манчестер Сити»

Защитникзаявил, что сейчас его вдохновляет игра

«Если брать футбол, то меня "Арсенал" вдохновлял с того времени, когда там играл Анри, молодой Фабрегас. Я болел за эту команду длительный промежуток времени.

Кто вдохновляет меня сейчас? Могу сказать, что сегодня лучшая команда в мире — это "Манчестер Сити". Они доказывают это по сей день, глядя на эту команду, ты понимаешь, что тебе еще есть, над чем работать», — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей за «Арсенал» в АПЛ, забил один гол и заработал одну желтую карточку.

После 12-и туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Арсенал» — на 3-й позиции (27 баллов).