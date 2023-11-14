Венгер: Заир-Эмери заставляет ценить его прекрасное видение игры

Бывший тренерподелился мнением об игре полузащитника

«В нём есть что-то от физической мощи Поля Погба, но в то же время есть что-то общее с Н'Голо Канте в плане умения отбирать мячи. Заир-Эмери — это своего рода смесь их двоих, комбинация двух чемпионов мира 2018 года.

Он обладает способностью выигрывать единоборства, не совершая фолов. Заир-Эмери заставляет ценить его прекрасное видение игры. В нём также есть что-то от Патрика Виейра», — приводит слова Венгера Footmercato.

В нынешнем сезоне 17-летний Заир-Эмери провел 11 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи, заработав при этом 2 желтые карточки.