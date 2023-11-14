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    Венгер: Заир-Эмери заставляет ценить его прекрасное видение игры

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    Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре полузащитника ПСЖ Уоррена Заира-Эмери.

    Уоррен Заир-Эмери
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    Уоррен Заир-Эмери

    «В нём есть что-то от физической мощи Поля Погба, но в то же время есть что-то общее с Н'Голо Канте в плане умения отбирать мячи. Заир-Эмери — это своего рода смесь их двоих, комбинация двух чемпионов мира 2018 года.

    Он обладает способностью выигрывать единоборства, не совершая фолов. Заир-Эмери заставляет ценить его прекрасное видение игры. В нём также есть что-то от Патрика Виейра», — приводит слова Венгера Footmercato.

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    • В нынешнем сезоне 17-летний Заир-Эмери провел 11 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи, заработав при этом 2 желтые карточки.

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