ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
    Все новости спорта

    Тебас: Беллингем серьезно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об игре хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема на чемпионат Испании.

    Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем

    «Прошло лишь несколько месяцев после перехода Джуда в клуб из Ла Лиги, так что рано говорить о масштабах. Однако с точки зрения просмотров в Великобритании Беллингем оказывает большое влияние на чемпионат Испании. Он важный футболист для лиги, внимание англоязычных стран привлекается к испанскому первенству во многом благодаря ему.

    Беллингем — топ-футболист. Мы заранее знали, что он фантастический хавбек, но до конца не понимали, какого уровня он может достичь. В "Реале" Джуд демонстрирует такой уровень, что кажется, будто он словно с другой планеты. Уверен, что он останется в Мадриде ещё как минимум на несколько сезонов», — приводит слова Тебаса Daily Mail.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» и СКА вновь проведут результативную встречу
  • «Ак Барс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Джокович проиграет Синнеру на Итоговом турнире?
  • Джокович — Синнер. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • В столичном дерби вся слава достанется «Спартаку»
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бельгия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры