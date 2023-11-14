Тебас: Беллингем серьезно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании

Президент Ла Лигивысказался об игре хавбека мадридскогона чемпионат Испании.

«Прошло лишь несколько месяцев после перехода Джуда в клуб из Ла Лиги, так что рано говорить о масштабах. Однако с точки зрения просмотров в Великобритании Беллингем оказывает большое влияние на чемпионат Испании. Он важный футболист для лиги, внимание англоязычных стран привлекается к испанскому первенству во многом благодаря ему.

Беллингем — топ-футболист. Мы заранее знали, что он фантастический хавбек, но до конца не понимали, какого уровня он может достичь. В "Реале" Джуд демонстрирует такой уровень, что кажется, будто он словно с другой планеты. Уверен, что он останется в Мадриде ещё как минимум на несколько сезонов», — приводит слова Тебаса Daily Mail.