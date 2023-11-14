Тарпищев: Соболев? Может, просто связка Промес — Игнатов лучше

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака»высказался о ситуации с форвардом красно-белых

«Разные слухи ходят, но, не зная ситуации внутри команды, трудно судить, что происходит в "Спартаке". Реальность такова, что команду лихорадит — это несомненно, но лихорадит не из-за игроков, а от тренера. Что касается Соболева, дело тут может быть не в самом игроке.

Абаскаль видит, что связка Промес — Игнатов может быть лучше. Может, это не связано с взаимоотношениями Абаскаля с Соболевым, может, это тактика такая», — сказал Тарпищев «СЭ».

В матче 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1) Соболев вышел на замену на 5 минут.