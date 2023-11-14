Суарес о Нуньесе: Я не удивлен тем, в какой футбол он играет сейчас, у него есть потенциал

Экс-нападающийрассказал о потенциале нападающего «мерсисайцев»

«У него есть потенциал, технические способности и физическая мощь. Он это показывает. Я не удивлён тем, в какой футбол он играет сейчас. В прошлом сезоне, когда он переживал не лучшие времена, меня попросили люди из "Ливерпуля" поговорить с ним, что я и сделал.

Я предупредил его и рассказал, что из себя представляет английский футбол. Дарвин открылся мне и рассказал, что с ним происходило в тот момент. Мы поговорили об этом», — приводит слова Суареса издание Daily Mail.

В нынешнем сезоне Нуньес провел 11 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.