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    Суарес о Нуньесе: Я не удивлен тем, в какой футбол он играет сейчас, у него есть потенциал

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    Экс-нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес рассказал о потенциале нападающего «мерсисайцев» Дарвина Нуньеса.

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    «У него есть потенциал, технические способности и физическая мощь. Он это показывает. Я не удивлён тем, в какой футбол он играет сейчас. В прошлом сезоне, когда он переживал не лучшие времена, меня попросили люди из "Ливерпуля" поговорить с ним, что я и сделал.

    Я предупредил его и рассказал, что из себя представляет английский футбол. Дарвин открылся мне и рассказал, что с ним происходило в тот момент. Мы поговорили об этом», — приводит слова Суареса издание Daily Mail.

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    • В нынешнем сезоне Нуньес провел 11 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

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