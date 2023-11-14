Магуайр: Я готов остаться в «Манчестер Юнайтед» и бороться за место в составе

Защитникзаявил, что ему очень нравится выступать за «красных дьяволов».

«В прошлом году я сыграл не так много матчей, меньше, чем хотелось бы. У меня было много возможностей провести несколько игр подряд, но сначала я заболел, а потом дважды травмировался, поэтому не вошел в ритм и не смог проявить себя.

Мне очень нравится играть за "Манчестер Юнайтед", и я готов остаться и бороться за место», — цитирует Магуайра ВВС.

В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу. Действующий контракт Магуайра с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года.