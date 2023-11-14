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    Магуайр: Я готов остаться в «Манчестер Юнайтед» и бороться за место в составе

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что ему очень нравится выступать за «красных дьяволов».

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «В прошлом году я сыграл не так много матчей, меньше, чем хотелось бы. У меня было много возможностей провести несколько игр подряд, но сначала я заболел, а потом дважды травмировался, поэтому не вошел в ритм и не смог проявить себя.

    Мне очень нравится играть за "Манчестер Юнайтед", и я готов остаться и бороться за место», — цитирует Магуайра ВВС.

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    • В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу. Действующий контракт Магуайра с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года.

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