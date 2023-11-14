Агент: Черчесова не будет в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что руководство «Спартака» не рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера в случае отставки Гильермо Абаскаля.

«Станислава Саламовича Черчесова точно не будет в "Спартаке". На 99,9%. Две недели назад, наоборот, казалось, что он на 99,9% в "Спартаке"? Сейчас он не рассматривается, даже близко.

А кто рассматривается? Иностранец. То есть продолжится этот курс? Новый иностранный спортивный директор и тренер? Да, скорее всего. Команда хочет всё систематизировать, вести всё как бизнес. В футболе все равно есть эмоции, а они все хотят на бумажке с цифрами в футбол играть, как в крестики-нолики.

Они хотят привезти спортивного директора. Представьте: приезжает спортивный директор — и завтра снимает Абаскаля. Это же будет бред. Спортивному директору нужно какое-то время, чтобы посмотреть, пощупать. Он послушает Абаскаля, а Абаскаль — человек, который хорошо подготовлен тактически, говорит красиво», — сказал Гурцкая в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.