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    Генич: «Краснодар» пока не готов к чемпионству

    Футбол Краснодар Зенит
    Известный комментатор Константин Генич считает, что «Краснодар» не сможет стать чемпионом России без усиления состава.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 15-ти туров, опережая «Зенит» на два очка.

    «Дать инсайд о трансферах "Краснодара" зимой? Могу сказать, что они действительно планируют усиливаться. Точнее, будут искать усиление, а получится ли убедить игроков приехать — вопрос.

    Есть довольно важный нюанс, прошла информация, что аэропорт в Краснодаре может возобновить работу. Если это произойдет, то трансферы станут более вероятными. Если этого не произойдет, то привезти игрока стоимостью 5–10 млн евро будет очень сложно.

    Если говорить по позициям, то им нужен крайний нападающий, желательно направо в конкуренцию к Олусегуну и, возможно, фланговый защитник. Думаю, что будет максимум две покупки.

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    • Честно, я не думаю, что "Краснодар" грезит чемпионством. Их цель — создать боеспособную команду, но по ощущениям они пока не очень готовы брать первое место.

    Подчеркну, что это мое личное мнение: "Краснодар" не созрел для первого места. Их текущие возможности — это второе‑третье место, что тоже будет серьезным успехом», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

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