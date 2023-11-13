ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионовВремя перемен. Почему новый формат Лиги чемпионов — это хорошо
  • 21:34
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в безумном матче
  • 21:29
    • «Спартак» минимально переиграл «Ростов»
  • 20:58
    • «Рубин» разобрался с «Сочи»
  • 20:19
    • Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу в матче с «Алавесом»
  • 19:36
    • В динамовском дерби сильнее были москвичи
    Все новости спорта

    Сантос — Сан-Паулу смотреть онлайн

    13.11.2023 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сантос — Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    В 00:30 13.11.2023 Сантос и Сан-Паулу начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сантос — Сан-Паулу

    Последний матч между собой: Сан-Паулу — Сантос 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры СантосСан-Паулу доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сантос» — «Сан-Паулу» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сантос — Сан-Паулу.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 13.11.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Рублеву на Итоговом турнире?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Приблизится ли Косово к Израилю?
  • Косово — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Остановит ли «Вильярреал» после смены тренера «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.05
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Косово — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Интер — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Институто Кордоба — Барракас Централь
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ресистенсия — Гуарани Асунсьон
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры