Нигматуллин: «Краснодар» по-настоящему нацелился на чемпионство

Экс-голкипер ЦСКАотметил, что «Краснодар» по-настоящему нацелился на чемпионство в РПЛ.

«Питерский "Зенит" на протяжении пяти лет выигрывал чемпионства. Пришло время для нового чемпиона. Уже очень хочется, чтобы в РПЛ была интрига и громкие победы других команд. После первого круга у нас наконец-то есть новый лидер и настоящая интрига!

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"Краснодар" по-настоящему нацелился на чемпионство и даёт серьёзный бой "Зениту". Это очень радует. Честно, не мог перед стартом сезона ожидать чего-то подобного. Я уверен в том, что "Зенит" добавит после зимней паузы, будет очень непросто лишить их звания чемпионов. Желаю "Краснодару" золотых медалей в этом сезоне. Это классный проект, но без единого крупного титула на данный момент. Есть ощущение, что их время уже пришло», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».