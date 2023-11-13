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    Непомнящий: «Динамо» не поднимется выше третьего места

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    Прославленный советский и российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру «Динамо» и высказал свое мнение, какое место займет команда по итогам сезона.

    Валерий Непомнящий и Лучано Спаллетти
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    Валерий Непомнящий и Лучано Спаллетти

    «Московское "Динамо" прибавляет на глазах, за ним интересно наблюдать. С "Оренбургом" первый тайм был великолепен. Москвичи легко взламывали оборону соперника, имели кучу моментов. Но забили только после перерыва.

    Но для этого состава третье место — потолок. Чтобы всерьез конкурировать с "Зенитом" и "Краснодаром", надо усиливать каждую линию. А еще необходим духовитый мужичок, который на поле будет держать команду в кулаке. Смолов на эту роль не тянет. Потому что сам не всегда стабилен. Фомин слишком скромный. Паршивлюк уже редко выходит в основе...

    Нужен лидер на поле из своих. Такой, как Баринов или Глебов. Оба со стержнем, могут напихать кому угодно, никогда не опускают рук, в тяжелой ситуации готовы повести за собой. Идеальное сочетание игровых и человеческих качеств.

    Бителло с перспективой, но пока не восторгаюсь. Лучше скажу о Ласкальте, который после внезапного перевода в опорную зону прямо расцвел. Чувствуется, ему самому по душе эта позиция. И в отборе хорош, и пас отдать может. Все время в игре, не жадничает. Мысленно аплодирую Личке за такую находку», — рассказал Непомнящий «СЭ».

    После окончания первого круга московское «Динамо» находится на третьем месте в РПЛ с 25 очками. Выше него идут «Зенит» и «Краснодар».

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