FourFourTwo: трансфер Робсона лучший в истории «МЮ», Руни — 4-й, Роналду — 8-й

Известный портал представил свою версию лучших трансферов за всю историю

По их мнению, лучшим стал переход хавбека Брайна Робсона за 1,7 млн евро из «Вест Бромвича» в 1981 году. Впоследствии полузащитник стал легендой клуба, сыграв 465 матчей, забив 100 голов.

Полный список десяти лучших трансферов выглядит так:

1. Брайан Робсон из «Вест Бромвича» в 1981 году

2. Денис Лоу из «Торино» в 1962 году

3. Эрик Кантона из «Лидса» в 1992 году

4. Уэйн Руни из «Эвертона» в 2004 году

5. Петер Шмейхель из «Брондбю» в 1991 году

6. Рой Кин из «Ноттингем Форест» в 1993 году

7. Рио Фердинанд из «Лидса» в 2002 году

8. Криштиану Роналду из «Спортинга» в 2003 году

9. Руд ван Нистелрой из ПСВ в 2001 году

10. Денис Ирвин из «Олдхэма» в 1990 году