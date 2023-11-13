FourFourTwo: трансфер Робсона лучший в истории «МЮ», Руни — 4-й, Роналду — 8-й

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    Известный портал FourFourTwo представил свою версию лучших трансферов за всю историю «Манчестер Юнайтед».

    Брайан Робсон и Диего Марадона
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    Брайан Робсон и Диего Марадона

    По их мнению, лучшим стал переход хавбека Брайна Робсона за 1,7 млн евро из «Вест Бромвича» в 1981 году. Впоследствии полузащитник стал легендой клуба, сыграв 465 матчей, забив 100 голов.

    Полный список десяти лучших трансферов выглядит так:

    1. Брайан Робсон из «Вест Бромвича» в 1981 году
    2. Денис Лоу из «Торино» в 1962 году
    3. Эрик Кантона из «Лидса» в 1992 году
    4. Уэйн Руни из «Эвертона» в 2004 году
    5. Петер Шмейхель из «Брондбю» в 1991 году
    6. Рой Кин из «Ноттингем Форест» в 1993 году
    7. Рио Фердинанд из «Лидса» в 2002 году
    8. Криштиану Роналду из «Спортинга» в 2003 году
    9. Руд ван Нистелрой из ПСВ в 2001 году
    10. Денис Ирвин из «Олдхэма» в 1990 году

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