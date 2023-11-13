Личка отреагировал на новость о том, что в сборную России не поедет ни один футболист «Динамо»

Главный тренервысказался о невызове футболистов «бело-голубых» в сборную России на ноябрьский сбор.

«Я уже посчитал, что у нас на тренировках теперь будет 14 футболистов, а не 8-9, как раньше. Так что это хорошо, на тренировках будет повеселее.

Фомин пока не до конца долечил голеностоп, поэтому он останется с нами. Тюку не вызвали, Бессмертный и Чупаев поедут в молодежную сборную. Муми со Смоловым на предстоящей неделе будут работать индивидуально и готовиться к игре с ЦСКА», — сказал Личка пресс-службе «Динамо».

После 15-и туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице с 25-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют с ЦСКА 25-го ноября.