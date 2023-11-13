ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович и Том АспиналлАспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295
    Все новости спорта

    Личка отреагировал на новость о том, что в сборную России не поедет ни один футболист «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Сборная России
    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о невызове футболистов «бело-голубых» в сборную России на ноябрьский сбор.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Я уже посчитал, что у нас на тренировках теперь будет 14 футболистов, а не 8-9, как раньше. Так что это хорошо, на тренировках будет повеселее.

    Фомин пока не до конца долечил голеностоп, поэтому он останется с нами. Тюку не вызвали, Бессмертный и Чупаев поедут в молодежную сборную. Муми со Смоловым на предстоящей неделе будут работать индивидуально и готовиться к игре с ЦСКА», — сказал Личка пресс-службе «Динамо».

  • РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» уходят в отрыв
  • Итоги 14-го тура чемпионата России по футболу
  • 07/11/2023

    • После 15-и туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице с 25-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют с ЦСКА 25-го ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Рублеву на Итоговом турнире?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • ЦСКА добудет вторую победу в ноябре
  • ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли Алькарас выиграть у Зверева?
  • Алькарас — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры