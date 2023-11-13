В 00:30 13.11.2023 Куяба и Форталеза начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Куяба — Форталеза

Последний матч между собой: Форталеза — Куяба 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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