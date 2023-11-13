Кобелев: Третье место «Динамо» в РПЛ — успех для команды в первом круге

Экс-наставник «Динамо»подвел итоги первого круга чемпионата России-2023/24 для бело-голубых. Московский клуб находится на 3-й строчке в таблице РПЛ.

«Сам факт нахождения "Динамо" на третьем месте в турнирной таблице позволяет говорить о том, что команде удалось стабильно и успешно пройти первый круг чемпионата.

Команда начала формироваться лишь перед стартом сезона с приходом Марцела Лички на пост главного тренера. Ушло достаточное количество игроков, и на их места пришли новые. В условиях короткой предсезонной подготовки было очевидно, что коллектив будет строиться по ходу главного турнира.

Личка нацелен на атакующую игру, но, к сожалению, не все матчи в первом круге чемпионата, которые виделись победными, удавалось завершить с тремя очками. Сейчас же можно утверждать, что наконец-то найден баланс между атакой и обороной», — приводит слова Кобелева RT.

По итогам первого круга в РПЛ с 32 очками лидирует «Краснодар». Вторым идет «Зенит» (30).