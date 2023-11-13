Губерниев: «Динамо» по делу идет в тройке

Комментаторпрокомментировал игрув первом круге чемпионата России-2023/24.

«В первом круге — молодцы! В тройке по делу. Летом усилились ярким тренером и классными игроками. Как единственный в стране футбольный обозреватель, отмечу привлекательный стиль игры и потенциал обыгрывать любого соперника. Минусы тоже вижу — многовато исканий и, как результат, упущенных очков, когда их надо брать… Как же так?

Главное теперь — уверенности игрокам и без лишних метаний тренеру. Есть все шансы уйти зимовать в тройке призеров и подготовить плацдарм для борьбы за золото!

Если бело-голубые продолжат дальше двигаться в правильном направлении, то скоро вместе с футболистом Бессмертным страна до чемпионства "Динамо" доживет!» — написал Губерниев в соцсетях.

Ранее команда дома победила «Оренбург» (2:0). «Динамо» набрало 25 очков и находится на 3-й позиции в таблице после первого круга.