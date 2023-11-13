Федун: Джикия еще поможет «Спартаку»

Бывший владелец «Спартака»высказался о том, что капитан красно-белыхпотерял место в основном составе.

«Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет "Спартаку", и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник.

А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну, или кто там сейчас отвечает за "Спартак".

Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года. В текущем чемпионате России он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.