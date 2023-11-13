ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» Минск в матче с «Авангардом»«Динамо» Минск — в первой пятерке Запада, «Авангард» — третий на Востоке, беспроигрышная серия «Лады»
    Все новости спорта

    Федун: Джикия еще поможет «Спартаку»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о том, что капитан красно-белых Георгий Джикия потерял место в основном составе.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет "Спартаку", и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник.

    А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну, или кто там сейчас отвечает за "Спартак".

    Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

  • Игнатов и Промес решают. Карпин не смог забрать очки у «Спартака»
  • Реакция спортивных СМИ на последний матч первого круга РПЛ
  • Сегодня

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года. В текущем чемпионате России он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Рублеву на Итоговом турнире?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • ЦСКА добудет вторую победу в ноябре
  • ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли Алькарас выиграть у Зверева?
  • Алькарас — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры