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    Каррагер: Почеттино — лучшее, что есть в нынешнем «Челси»

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил работу Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Челси».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    В минувшее воскресенье «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 4:4.

    «Почеттино — лучшее, что есть в нынешнем "Челси". Не игроки, не руководство, а именно тренер. Это самый важный человек, когда речь идет о том, что "Челси" возвращается в борьбу за трофеи. Не уверен, что они смогли бы найти лучшего тренера из возможных вариантов. Все вокруг него должно стать лучше.

    Теперь у футболистов будет уверенность в том, что они способны противостоять лучшей команде в мире, а также уверенность в тренере, в том, что он может настроить их нужным образом, в каждом большом матче он создает проблемы сопернику.

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    • Они были лучше в матчах против "Ливерпуля" и "Арсенала". Думаю, что с точки зрения создания проблем сопернику они были лучше и в этот раз.

    У "Челси" есть много поводов для радости. Можно вернуться к вопросу о владельцах и о том, сколько они потратили, но что касается Почеттино и молодых игроков, то есть большой оптимизм по поводу того, что они могут конкурировать с лучшими командами, а сам тренер — с лучшими тренерами», — приводит слова Каррагера BBC.

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