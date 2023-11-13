Быстров: У футболистов сборной России сейчас нет мотивации

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита»высказался о мотивации сборной России по футболу.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные не выступают на турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Все матчи сборной России всегда запоминаются. К сожалению, у нас сейчас нет мотивации и официальных матчей. Нам не за что играть, поэтому Карпин может импровизировать и вызывать по 50 человек, ставить молодых в состав и так далее… Трудно сейчас об этом говорить. Видно, что не хватает матчей с хорошими командами», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Кубой.