ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович и Том АспиналлАспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295
  • 19:09
    • Литвинов, Уткин, Зиньковский не сыграют с Кубой
  • 13:38
    • Суд оставил под стражей экс-игрока сборной России по делу о наркотиках
    Все новости спорта

    Быстров: У футболистов сборной России сейчас нет мотивации

    Футбол Сборная России Футбол России
    Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о мотивации сборной России по футболу.

    Владимир Быстров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Быстров

    С февраля 2022 года российские клубы и сборные не выступают на турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

    «Все матчи сборной России всегда запоминаются. К сожалению, у нас сейчас нет мотивации и официальных матчей. Нам не за что играть, поэтому Карпин может импровизировать и вызывать по 50 человек, ставить молодых в состав и так далее… Трудно сейчас об этом говорить. Видно, что не хватает матчей с хорошими командами», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Кубой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Рублеву на Итоговом турнире?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сможет ли Алькарас выиграть у Зверева?
  • Алькарас — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • ЦСКА добудет вторую победу в ноябре
  • ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сакраменто — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры