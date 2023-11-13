Аршавин: Сейчас в России нет таких сильных футболистов, как раньше

Экс-игрок лондонского «Арсенала»отметил, что сейчас в России нет таких сильных футболистов, как раньше.

«Думаю, в марте или апреле 2008 года, ещё до бронзы на чемпионате Европы, о нашем поколении тоже никто не говорил, что мы "выстрелим".

Сложилось всё иначе? Да, было запоминающееся выступление на первенстве Европы, победы "Зенита" в Кубке и Суперкубке УЕФА. Почему сейчас такая плачевная ситуация? Да просто нет таких сильных игроков, как раньше», — приводит слова Аршавина «Российская газета».

За «Арсенал» Аршавин провел 144 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 46 ассистов.