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    Клопп о турнирном положении «Ливерпуля»: Здорово, что мы идем по очкам ровно с другими командами

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о турнирном положении своей команды в АПЛ после крупной победы над «Брентфордом» (3:0).

    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»
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    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»

    «Я вообще не думал об этом, пока мне не сказали. Это хорошо, но на дворе только ноябрь. Здорово, что мы идём по очкам ровно с другими командами, потому что пока наша игра далека от идеала.

    Мы добываем результаты в борьбе, иной раз показывая не очень хороший футбол. Впереди ещё много матчей. Если к марту-апрелю мы будем где-то рядом, тогда можно будет говорить о таблице», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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  • 07/11/2023

    • После 12-и туров «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» 25-го ноября.

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