Клопп о турнирном положении «Ливерпуля»: Здорово, что мы идем по очкам ровно с другими командами

Главный тренервысказался о турнирном положении своей команды в АПЛ после крупной победы над(3:0).

«Я вообще не думал об этом, пока мне не сказали. Это хорошо, но на дворе только ноябрь. Здорово, что мы идём по очкам ровно с другими командами, потому что пока наша игра далека от идеала.

Мы добываем результаты в борьбе, иной раз показывая не очень хороший футбол. Впереди ещё много матчей. Если к марту-апрелю мы будем где-то рядом, тогда можно будет говорить о таблице», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 12-и туров «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» 25-го ноября.