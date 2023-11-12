Кейн установил рекорд результативности в Бундеслиге

Вся лентаСамое главное
07:46Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде
01:11«Реал» разгромил «Валенсию», Родриго и Винисиус забили по 2 гола
21:57«Ювентус» снова победил с минимальным счетом
21:34«Зенит» и «Краснодар» не выявили победителя
Все новости спорта
В центре внимания
Футбол Осенний чемпион. «Зенит» не смог отвоевать у «Краснодара» первую строчкуРеакция спортивных СМИ на главный матч осени в РПЛ 01:11
Футбол «Капитан Хаос». Нуньес — самый зрелищный и непредсказуемый игрок АПЛПроблема уругвайца со стабильным завершение моментов может стоить «Ливерпулю» титула Вчера в 23:31
Футбол Замыкая круг. Возвращение Серхио Рамоса добавит в севильское дерби огняВстреча «Севильи» и «Бетиса» будет напряженной, жесткой и жаркой — каким и должно быть дерби Вчера в 21:06
Футбол Лига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти»Вспоминаем яркие моменты прошедшего тура и рассматриваем самые животрепещущие вопросы 10/11/2023 в 02:06
Футбол Ничья не устроившая никого. «Локо» не смог дожать игравший в меньшинстве «Спартак»Реакция спортивных СМИ на боевую ничью в столичном дерби 05/11/2023 в 23:47
Теннис Доминирование и рекорд Свентек, капитуляция Соболенко и сенсационный триумф ЗвонаревойВ мексиканском Канкуне завершился Итоговый турнир WTA 07/11/2023 в 14:47
Футбол Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноябряФернандеш уйдет из «Манчестер Юнайтед», Зане останется в «Баварии», а «Барселона» нацелилась на молодых талантов 06/11/2023 в 22:22
Бокс/ММА Унылая победа Алмейды, апсеты Бонфима и Абуса. Обзор карда UFC BrazilАлмейда выиграл шестой бой кряду, Борральо разбил Абуса, а Далби нокаутировал Бонфима 06/11/2023 в 12:58
Бокс/ММА Травма Джонса тормозит весь тяжелый дивизион. UFC обязан лишить американца титулаИз-за Джонса тяжелый дивизион стоит на месте, все топы вынуждены ждать его возвращения 05/11/2023 в 15:29
Все прогнозыПрогнозы на спорт
«Спартак» испытает проблемы с «Ростовом»? «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки 4.10
«Ман Сити» и Холанн разорвут оборону «Челси»? «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки 3.08
«Ливерпуль» и «Брентфорд» выдадут результативный матч «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки 1.80
Все прогнозы Рекомендуем букмекеров
ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки