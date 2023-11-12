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    Изидор: Главная задача «Зенита» — вернуться в лидеры и выиграть чемпионат

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    Форвард «Зенита» Вильсон Изидор высказался о матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара». Встреча завершилась вничью 1:1.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Первый тайм был тактически сложным. Во второй половине игра стала более открытой, было достаточно пространства. Немного расстроены, что не удалось выиграть, но против нас играл хороший соперник. Скоро вернемся к работе и продолжим гонку за первое место.

    Каковы шансы "Зенита" выйти на первое место до зимней паузы? Единственное место, на котором хочет быть "Зенит", это первое. Главная задача — вернуться в лидеры и выиграть чемпионат», — приводит слова Изидора «Евро-Футбол.Ру».

    «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами. В ближайшем матче сине-бело-голубые 25 ноября примут «Сочи».

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