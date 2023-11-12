Изидор: Главная задача «Зенита» — вернуться в лидеры и выиграть чемпионат

Форвард «Зенита»высказался о матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Первый тайм был тактически сложным. Во второй половине игра стала более открытой, было достаточно пространства. Немного расстроены, что не удалось выиграть, но против нас играл хороший соперник. Скоро вернемся к работе и продолжим гонку за первое место.

Каковы шансы "Зенита" выйти на первое место до зимней паузы? Единственное место, на котором хочет быть "Зенит", это первое. Главная задача — вернуться в лидеры и выиграть чемпионат», — приводит слова Изидора «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами. В ближайшем матче сине-бело-голубые 25 ноября примут «Сочи».