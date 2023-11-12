Гвардиола: Грилиша любят все

Наставник «Манчестер Сити»высказался по поводу игры вингера «горожан»

«Он действительно отличный парень. Один из лучших игроков, что у меня были. Его все любят.

Если говорить о различных социальных и благотворительных организациях, то я много раз видел, как он заботится о детях, стариках. Он всегда останавливается, чтобы поставить соответствующие подписи, а также Джек обладает действительно полезными связями», — приводит слова Гвардиолы в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. Всего за «горожан» игрок провел 101 матч, забил 11 мячей и сделал 17 голевых передач.