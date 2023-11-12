Гвардиола: «Сити» ждет одна из сложнейших игр сезона

Главный тренервысказался о предстоящем матче с

«Они становятся лучше, любому тренеру нужно время. Новая команда, новые игроки, но рано или поздно они станут претендентами на чемпионство, потому что у них есть все необходимые качества.

"Челси" — один из важнейших клубов Англии, при Томасе Тухеле они выиграли у нас Лигу чемпионов. Это одна из сильнейших команд, в этом нет никаких сомнений. Они живы, агрессивны, мотивированы — это одна из наших сложнейших игр в сезоне.

Но в то же время мы едем с оптимизмом благодаря настрою и тому, что я видел на тренировках. Сейчас мы лидируем в лиге и должны поддерживать уровень игры. Но рано или поздно "Челси" будет бороться за титул, в этом нет никаких сомнений», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.