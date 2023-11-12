Тихонов: Джикия проиграл конкуренцию Бабичу, а не Дуарте

Экс-игрок «Спартака»выразил мнение, что капитан красно-белыхпроиграл конкуренцию сербу, а не

«Конкуренцию он проиграл не парагвайцу Алексису Дуарте, а Срджану Бабичу. Где вы видели двух левоногих центральных защитников? Не будем говорить, кто хуже, а кто лучше, но на данный момент тренер видит такую связку центральных защитников, ему виднее.

Скажу одну вещь: правоногие футболисты умеют пользоваться слабой, "нерабочей" ногой, а вот левоногие — гораздо реже. Возьмите в пример Лионеля Месси или нашего Илью Цымбаларя. Левая нога — специфика, штучный товар», — приводит слова Тихонова RT.

Сегодня, 12 ноября, в 15-м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Ростовом». Матч начнется в 19:30 мск.