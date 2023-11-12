ОконченЧелси — Манчестер Сити 4:4Онлайн
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    Рис Джеймс и Николас Джексон«Челси» — «Манчестер Сити» 4:4. Онлайн
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    «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в безумном матче

    «Челси» — «Манчестер Сити»: счет матча 4:4 (2:2), обзор голов

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    Лидер АПЛ «Манчестер Сити» поделил очки с лондонским «Челси» — 4:4.

    Полузащитник гостей Родри
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    Полузащитник гостей Родри

    На 25-й минуте пенальти реализовал Эрлинг Холланн.

    Но уже спустя четыре минуты Тиаго Силва после подачи углового Конором Галлахером вонзил мяч в сетку.

    На 37-й минуте Рахим Стерлинг вывел «Челси» вперед после передачи Риса Джеймса, забив своему бывшему клубу.

    В уже добавленное к первому тайму время Мануэль Аканджи сравнял счет.

    Сразу после перерыва Эрлинг Холланн оформил дубль и сделал счет 3:2 в пользу «Манчестер Сити».

    «Челси» снова смог восстановить статус-кво в середине второго тайма после гола Николаса Джексона.

    Но на 86-й минуте дальний удар удался Родри и мяч после рикошета оказался в сетке ворот хозяев.

    Но это было еще не все. На 90+5 минуте «аристократы» сравняли счет с пенальти.

    Точный удар нанес Коул Палмер, который летом пришел в «Челси» как раз из «Манчестер Сити».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Манчестер Сити 4:4
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (пенальти) (25'), 1:1 Тьяго Силва (29'), 2:1 Рахим Стерлинг (37'), 2:2 Мануэль Аканджи (45 + 1'), 2:3 Эрлинг Холанд (47'), 3:3 Николас Джексон (67'), 3:4 Родриго Эрнандес (86') Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс (Мало Гюсто, 65'), Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо (Армандо Броя, 90'), Коул Палмер, Конор Галлахер, Рахим Стерлинг, Николас Джексон, Enzo Fernandez (Михаил Мудрик, 65') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Джек Грилиш, 59'), Хулиан Альварес (Матео Ковачич, 79'), Филип Фоден Предупреждения: Марк Кукурелья (22'), Коул Палмер (23'), Жереми Доку (57'), Мойсес Кайседо (60'), Родриго Эрнандес (72'), Николас Джексон (90 + 4'), Джек Грилиш (90 + 4')

    «Манчестер Сити» сохранил лидерство в АПЛ с 30 очками. «Челси» идет на 11-м месте с 15 баллами.

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