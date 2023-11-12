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    «Челси» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити»

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    Сегодня в 19:30 по московскому времени лондонский «Челси» на своем поле сыграет против лидера чемпионата — «Манчестер Сити». За ходом встречи 12-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    «Челси» находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 11-ти матчах. На счету подопечных Маурисио Почеттино 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 17:12.

    В предыдущем туре «Челси» был в гостях у «Тоттенхэма». Встреча закончилась разгромной победой «синих» со счетом 4:1. Стоит отметить, что с 55-й минуты «Челси» играл в большинстве после удалений защитников «Тоттенхэма» Ромеро и Удоджи.

    Ранее коллектив Маурисио Почеттино всухую уступил дома «Брентфорду» (0:2), а до этого упустил победу над «Арсеналом» (2:2), ведя по ходу встречи со счетом 2:0.

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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 27 очков в 11-ти турах. С начала чемпионата «горожане» одержали 9 побед и потерпели 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 28:8.

    Победная серия «Манчестер Сити» во всех турнирах составляет пять матчей. В том числе за этот период подопечные Гвардиолы дважды обыграл «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов и досрочно вышли в плей-офф турнира.

    В двух крайних турах АПЛ «Манчестер Сити» громил своих соперников. Сначала «горожане» отправили три безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0), а затем со счетом 6:1 переиграли «Борнмут».

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дважды обыграл своего соперника. В обоих матчах был зафиксирован счет 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Манчестер Сити» 7 побед, «Челси» праздновал успех в 3-х случаях.

    Прямая речь

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино:

    — «Для меня "Ман Сити"— лучшая команда мира с лучшим тренерским штабом, лучшим тренером, у них лучшая или одна из лучших организаций в мире. Потому что они показывают такие результаты благодаря тому, что все правильно делают на всех уровнях. Мы должны отдать должное организации в "Манчестер Сити".

    Это будет непростой матч. Мы хотим бороться с ними, мы знаем, что это будет непросто. Мы хотим взять три очка, которые важны для нас».

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

    «Челси» — один из важнейших клубов Англии, при Томасе Тухеле они выиграли у нас Лигу чемпионов. Это одна из сильнейших команд, в этом нет никаких сомнений. Они живы, агрессивны, мотивированы — это одна из наших сложнейших игр в сезоне.

    Но в то же время мы едем на «Стэмфорд Бридж» с оптимизмом благодаря настрою и тому, что я видел на тренировках. Сейчас мы лидируем в лиге и должны поддерживать уровень игры. Но рано или поздно «Челси» будет бороться за титул, в этом нет никаких сомнений«.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч "Челси" — "Манчестер Сити" с коэффициентом 3.00.

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